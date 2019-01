Vœux de Mouctar Diallo Ministre de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes à la Jeunesse guinéenne

Chers jeunes, sœurs et frères, compagnons de route et amis

La nouvelle année est l’occasion de célébrer ensemble les liens de fraternité, de solidarité et l’enthousiasme collectif pour le vivre-ensemble. La transition d’une année à une autre, nous ramène avec magie à la lueur d’être tous des citoyens d’une même société, l’espoir qui accompagne notre destin individuel et notre avenir commun. Durant ces premiers joursde 2019, nous prions les uns pour les autres. Alors, permettez-moi de souhaiter à toutes les guinéennes et à tous les guinéens où qu’ils se trouvent dans le monde : santé, bonheur, paix, prospérité et succès car ce n’est pas l’espace où l’on se trouve qui compte réellement mais l’identité et le sentiment de se reconnaitre Guinéen, membre d’une nation et une république une et indivisible, composée de différentes cultures qui forment plutôt une belle mosaïque riche et exceptionnelle qu’une entrave à la cohésion sociale. Cette certitude d’une Guinée creuset de différences positives et d’opportunités, nous devons la porter comme la clé d’une harmonie à conserver et à préserver à l’abri de tout message de division. Je souhaite en premier lieu que notre pays soit définitivement à l’abri de toutes les querelles intestines qui peuvent être résolues dans des espaces que notre démocratie difficilement obtenue et qui reste à parachever, propose. Ne voyons plus le passé avec un regard de la revanche, ne considérons plus les mots et le mal de 2018 mais plutôt que chacun revienne, à la faveur de 2019, à de meilleurs sentiments, de meilleures prédispositions, une lucidité et un sens de la responsabilité nourris d’espérances pour ce beau peuple de Guinée : projetons pour nos mères, nos pères, nos frères, nos sœurs, nos jeunes et nos enfants un avenir sans peur, un avenir plus rassurant et plus clairvoyant, un futur proche où chacun a sa place et dont la contribution de chacun est demandée pour une Guinée qui décolle, une Guinée qui progresse, une Guinée bientôt émergente, je le souhaite ardemment. Cet avenir et ce futur ne peuvent se faire que dans la paix et l’unité nationale, avec des mots qui apaisent et non des mots qui enflamment, des mots profondément guinéens comme Travail, Justice, Solidarité, car le développement a lui-même horreur des crises, de l’instabilité et des remous sociaux. Nous devons tous collaborer avec sacrifice et engagement moral pour le devenir heureux de notre chère patrie. Je vous invite tous, chers frères et sœurs guinéens, et j’invite particulièrement notre jeunesse à emprunter les voies qui sauvent et non les pentes qui précipitent vers un désastre collectif.

Chers jeunes compatriotes

Bâtissons l’avenir ensemble. Le Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes est votre maison. Mes collaborateurs et moi serons toujours disponibles pour vous informer, vous orienter et vous soumettre des outils qui vous faciliteront votre intégration comme acteur de notre société et votre insertion comme potentiel de l’écosystème économique de cette Guinée en pleine mutation. Des changements quotidiens sont dénotés au jour le jour, des perspectives sûres et bénéfiques sont tracées par les orientations de notre Chef de l’Etat, Son Excellence le Professeur Alpha Condé, pour que les jeunes filles et les jeunes hommes de la Guinée soient ceux qui portent le développement social, économique et humain de notre cher pays. Si notre Président a dédié son mandat aux jeunes et aux femmes comme vous tous le savez, cela ne signifie pas qu’il faille tout attendre de l’Etat, cela signifie au contraire un engagement à la fois personnel et collectif des jeunes au quotidien pour prendre leur destin en main et participer pleinement et activement à l’essor de la Guinée : en l’occurrence Le Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes est là comme structure d’encadrement et institution facilitatrice qui propose des dispositifs fonctionnels et structurels pour stimuler la créativité et le leadership jeune.

Je ne voudrais pas faire des effets d’annonce, mais je puis ici affirmer devant la jeunesse guinéenne que 2019 est déjà une année tremplin pour mettre nos jeunes en valeur et faire briller tous les talents qui s’exercent au quotidien. Plusieursprogrammes et projets sont lancés et démarrent effectivement dès ce début d’année : le programme d’Intégration socioéconomique des jeunes INTEGRA, le programme d’opérationnalisation du dividende démographique, le programme de participation des jeunes femmes et jeunes hommes à la gouvernance dans les communes les plus conflictogènes, pour ne citer que ceux là. C’est l’occasion aussi d’adresser nos vifs remerciements à nos partenaires techniques et financiers pour tous leurs importants soutiens à la jeunesse guinéenne.

Chers jeunes,

Les portes du Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes vous sont toujours largement ouvertes : vous êtes chez vous ! 2019 a commencé, nous continuerons ensemble dans les moments de difficultés comme les moments de réjouissance, dans l’abnégation comme dans la récompense.Car comme le disait l’autre : « Nous travaillons ensemble pour soutenir le courage là où il y a la peur, pour encourager la négociation là où il y a le conflit, et donner l’espoir là où règne le désespoir ».

Sur ces mots : je vous souhaite une heureuse et dynamique année 2019 ! Je prie pour une Guinée paisible et prospère !Que le bonheur soit avec nous et la paix autour de nous !

Vive la République !

Mes vœux les plus forts et chaleureux à la jeunesse Guinéenne !

Conakry, le 1er Janvier 2019.