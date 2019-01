Voirie urbaine de Labé : enfin, les travaux de bitumage démarrent

Le 20 décembre dernier, le président Alpha Condé s’est rendu à Labé pour le lancement officiel du bitumage de la voirie urbaine. Un mois après, les travaux ont démarré ce 21 janvier pour le grand bonheur de ses citoyens. C’est l’entreprise Guicopress qui a lancé les travaux en présence des autorités locales de Labé.

C’est sur la contournante qui relie le secteur Ndiolou du quartier Pounthioun aux quartiers Kouroula et Konkola que les travaux ont effectivement démarré ce lundi. « Nous avons été bien accueillis par la population, les religieux et les autorités de Labé. Hier, nous avons procédé au sacrifice qui précède le lancement des travaux et aujourd’hui, nous commençons le travail proprement dit sur le terrain. Les engins sont mobilisés et nous promettons à la population de Labé qu’il n’y aura pas d’interruption », déclare Armel Tchieffa, le directeur du projet des travaux de la voirie urbaine de Labé.

Présent à cette cérémonie de lancement des travaux, El Hadj Safioulaye Bah, le préfet de Labé y est allé de son mot : « Le président de la république a promis de nous apporter ces 15 kilomètres de bitume et voilà le jour arrive aujourd’hui. Donc, nos remerciements à son endroit et demandons aux populations de Labé d’accepter de collaborer, de respecter le travail qui sera fait ici. Donc, nous sommes contents ».

A rappeler que le contrat de bitumage de la voirie urbaine de Labé se fera dans un délai de 20 mois et que des travaux similaires sont en cours dans les préfectures de Dalaba et Pita dans la région administrative de Mamou. Le tout a été confié à l’entreprise citée ci-haut.