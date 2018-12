Volontariat Jeunesse : la caravane nationale citoyenne organisée par le ministère de la jeunesse est à Mamou

Après les étapes de Boké et Kindia, les caravaniers du ministère de la Jeunesse sont arrivés à Mamou, Ville-carrefour au compte de la troisième étape de leur tournée nationale.

Placée sous le thème : « les jeunes au service de la nation », cette caravane a objectif, promouvoir la culture de la paix, la citoyenneté, l’unité nationale, la cohésion sociale, l’environnement durable et l’esprit du volontariat pour le développement en Guinée.

Les activités de sensibilisation se sont tenues à la Maison des jeunes de Mamou.

Des sketches organisés par les membres du CECOJE ( centre pour les conseil et orientation des jeunes) de Mamou et des caravaniers sur l’engagement volontaire au service de l’État et de la population pour le développement communautaire et sur la protection de l’environnement ont marqué l’étape de Mamou.

Après ces animations, Ousmane Sylla, le directeur préfectoral de l’environnement de Mamou a livré sa communication qui portait sur l’environnement. Au cours de son intervention, le conférencier a dégagé les facteurs qui dégradent notre environnement. « La coupe abusive du bois, le tourisme sauvage, l’agriculture inhérente qui menace la bande verte sont, entre autres, activités anthropiques qui éloignent progressivement les eaux des Êtres humains. Les nuisances sonores et lumineuses incommodent la vie du citoyen. Nous devons exploiter rationnellement les ressources dont nous disposons pour créer des meilleures conditions de vie aux générations futures », a-t-il conseillé.

Initiée par le ministère de la Jeunesse et l’Emploi-Jeune, en collaboration avec l’Agence nationale du volontariat jeunesse, la caravane des 60 jeunes arrivera à Labé ce mercredi 26 décembre après Mamou.