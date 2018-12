Volontariat jeunesse : les caravaniers étaient ce vendredi à Kankan

Les jeunes caravaniers du ministère de la Jeunesse étaient à Kankan ce vendredi 28 décembre. Pour cette 5ème étape de leur tournée, c’est la salle annexe de la Maison des jeunes qui a servi de cadre à leurs activités qui portent essentiellement sur la sensibilisation à la citoyenneté, à la protection de l’environnement et au volontariat.

C’est une initiative du ministère de la Jeunesse et de l’Emploi-jeune à travers l’Agence Nationale du Volontariat Jeunesse (ANVJ) qui viserait à sensibiliser la jeunesse guinéenne sur l’importance du vivre ensemble et la paix. Ce qui justifierait la mise à contribution de la jeunesse constituant, l’écrasante majorité de la population guinéenne, à en croire Cheick Kéita du ministère de la Jeunesse et animateur de ladite caravane.

« Etant donné que la population guinéenne est à plus de 70% jeune, il est important de passer par cette couche pour véhiculer le message de la paix, de l’unité nationale et du vivre ensemble», a indiqué Cheick Kéita.

Ainsi, pendant un peu plus de trois heures de temps, les jeunes caravaniers, galvanisés par une forte présence des jeunes leaders locaux et des couturières de Bèmkê couture, ont, tour à tour, développés sur fond de représentations scéniques des thématiques sur la salubrité, la protection de l’environnement, la citoyenneté et l’esprit du volontariat.

Sur la tendance chez certains à confondre les activités de cette caravane à celle de la SENACIP (Semaine Nationale de la Citoyenneté pour la Paix ) qui vient à peine de s’achever, le chargé de la formation de l’ANVJ Bourahima Kouyaté à lever l’équivoque.

Selon lui, à la différence de la SENACIP, cette activité met plutôt l’accent sur le volontariat afin de permettre aux jeunes de différents horizons, de prendre part de façon active au processus de développement de leurs pays qu’est la Guinée.

Il faut enfin préciser que c’est le Conseiller à la gouvernance du gouvernorat, Sékou Kébé, représentant le Gouverneur de Région et qui avait à ses côtés, l’Inspecteur Régional de la jeunesse de Kankan, qui a donné le coup d’envoi des activités des jeunes caravaniers.

Après Kankan, la caravane des jeunes volontaires du ministère de la Jeunesse et de l’Emploi-jeune mettra le cap sur N’Zérékoré avant Faranah et Conakry pour le clou final, apprend-on.