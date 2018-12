Wakriya Vs Salitas: le club de Ouaga ne vient pas en victime résignée à Conakry

«On ne vient pas en Guinée pour défendre notre acquis, mais attaquer et marquer des buts », dixit Ladji Coulibaly.

Vainqueur à l’aller 2-0 sur sa pelouse à Ouaga face au Wakriya AC de Boké, l’entraîneur burkinabé, Ladji Coulibaly, n’a pas caché son intention de se qualifier à l’issue de cette rencontre de Conakry. Même s’il reconnaît les qualités de son adversaire, le coach burkinabé espère tirer son épingle du jeu au terme de ce match pour se qualifier pour le tour suivant.

Il a fait cette déclaration ce lundi 3 décembre, dans les locaux de la Fédération guinéenne de football devant la presse nationale, à la veille du coup d’envoi du match retour entre le Wakriya FC et le Salitas de Ouga.

Après son succès lors du match aller, le coach Ladji Coulibaly entend bien négocier cette opposition en vue de valider son ticket pour le tour suivant. « On ne vient pas en Guinée pour défendre notre acquis, mais pour attaquer et marquer des buts. On se donnera à fond, Je connais bien le stade du 28-Septembre pour y avoir joué. On est prêt, tout le monde va bien », précise-t-il.

Le coach burkinabé reconnaît les qualités de l’adversaire qui, selon lui, leur a causé beaucoup de soucis avant de s’incliner presqu’à la fin du match. M. Coulibaly se méfie toutefois du Wakriya. « On prend toujours très au sérieux cette équipe. », dit-il.

Il faut signaler que le match aller a tourné à l’avantage du Salitas de Ouaga qui s’est imposé 2-0 face à Wakriya FC. Le coup d’envoi de la manche retour est prévu à 16h 30 au stade du 28-Septembre.