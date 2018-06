Washington: c’est parti pour le sommet mondial sur le commerce et l’industrie en Afrique

Le sommet mondial sur le commerce et l’industrie en Afrique (Africa Trade and Investment Global Summit) a officiellement démarré ce lundi 25 juin à Washington DC, capitale fédérale des Etats-Unis. Cette rencontre mobilise des investisseurs, des entrepreneurs, des diplomates et des cadres de plusieurs pays africains et du monde au World Trade Center- Ronald Reagan Bulding.

Durant 2 jours, les participants à ce sommet vont créer des opportunités d’investissements dans divers domaines pour le développement du continent africain. Au menu de la rencontre, des expositions, des panels, des échanges et autres.

Déjà, des délégations officielles de plusieurs pays africains comme le Sénégal, le Ghana, la Guinée Équatoriale, le Congo sont présentes. Du côté de guinéen, il est annoncé l’arrivée de l’ancien ministre du Budget, Mohamed Lamine Doumbouya. En attendant d’avoir la confirmation de cette présence, il faut souligner la présence à ce sommet de plusieurs jeunes guinéens venus pour rechercher des partenaires.

Dans son allocution à la faveur d’un cocktail de bienvenue offert par les organisateurs le dimanche 24 juin dans un restaurant de la place, Mme. l’Ambassadeur permanent des Etats-Unis auprès de l’Union Africaine, Arikana Chihombori Quao MD, a espéré que cette rencontre soit une opportunité pour l’Afrique de créer des projets pour sortir du sous-développement. Pour ce faire, elle interpelle les pays africains sur la nécessité d’ouvrir leurs frontières pour promouvoir l’intégration.

Fatoumata Dalanda Bah, envoyée spéciale de Guineenews à Washington