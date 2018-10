Yacine Diallo, l’un des hommes politiques les plus illustres de la Guinée, a été relégué dans l’oubli par l’histoire officielle depuis sa mort en 1954. Il fut pourtant le fondateur du Mouvement socialiste africain, parti affilié au Parti socialiste français SFIO. Il fut désigné vice-président du groupe parlementaire à l’Assemblée nationale française. Cette évocation historique tente de saisir l’homme dans son ensemble, son histoire et ses actions, et de dresser un portrait de ce modèle pour les élites africaines.

Boubacar Yacine Diallo est un grand reporter. Diplômé de l’Académie des sciences politiques et du journalisme de Bucarest, en Roumanie, il a été rédacteur en chef du journal parlé de la Radiodiffusion

nationale, directeur général de l’Office de la radiodiffusion et de la télévision guinéenne (ORTG), président du Conseil national de la communication, ministre de l’Information et conseiller à la Communication de la présidence de la République de Guinée. Il est vice-président chargé de l’Administration de l’Institution nationale indépendante des droits humains.



